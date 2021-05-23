В Китае 20 человек погибли во время горного марафона

В китайской провинции Ганьсу во время стокилометрового марафона в горах погибли по меньшей мере 20 человек. Еще один пропал без вести.

Забег начался в субботу, 22 мая, утром и в нем приняли участие 172 человека. Около 13:00 область, в которой происходил марафон, накрыл град, морозный дождь и шторм. Также резко снизилась температура воздуха. Об этом сообщает китайское государственное правительственное агентство новостей "Синьхуа" (чтоб посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Марафон был прекращен, поскольку спасатели начали поисковую операцию пропавшего. К ней привлекли 1200 хорошо экипированных специалистов. Температура ночью снова снизилась, из-за чего поиски участника марафона усложнились.

По состоянию на 8 утра 23 мая было подтверждено, что 151 участник забега находится в безопасности. Восемь из них имели легкие ранения, их осмотрели и они в стабильном состоянии.

Причиной трагедии стало то, что на горную местность обрушился ураган и температура упала до 0 градусов по Цельсию. Почти все марафонцы были в футболках и шортах, и большинство из них погибли из-за переохлаждения.

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