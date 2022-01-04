В Казахстане все серьезно: в Актау народ не расходится на ночь, разбили палатки, поставили юрты, греются у костров. Интернет переполнен призывами к жителям других городов тоже выходить на улицы. Говорят, что "либо сейчас, либо никогда".

ОМОНа не боятся. Я читал много комментариев, где прямым текстом угрожают революцией и едва не войной, если власть решит давить восстание силой.

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Сейчас уже даже обещание снизить цены на газ может не помочь - лозунги звучат политические, народ требует смены режима.

На западе страны перекрыты многие дороги, люди не пускают и не выпускают государственный транспорт. Люди опасаются, что власть направит в восставшие города автобусы или машины с ментами. Полно слухов, что военные самолеты с подразделениями внутренних войск уже приземлились в местном аэропорту.

Кроме того, уже подтверждена информация об отключении мобильного интернета и связи в центре Актау и Жанаозена.

Сейчас многое будет зависеть от того, поддержат ли восставших другие города страны. Кстати, в местных СМИ пишут, что в Алма-Ате и Астане перекрыты главные улицы и площади. Видимо, власти тоже понимают опасность распространения волнений на другие города.