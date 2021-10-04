В Канаде разбился самолет: на нем был размещен плакат с предложением руки и сердца. Фото

В воскресенье, 3 октября, на острове рядом со Старым Монреалем в Канаде разбился легкомоторный самолет Cessna 172. На нем был размещен плакат с предложением руки и сердца.

В результате происшествия погиб пассажир и ранен пилот, сообщает Associated Press. В Совете по транспортной безопасности сообщили, что на самолете был вывешен транспарант с надписью "Ты выйдешь за меня?" (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Авария произошла около 18:00 в парке Дьепп возле моста Согласия на острове Сент-Элен. Недалеко от этого места проходил музыкальный фестиваль. Незадолго до крушения самолет подал сигнал о неисправности двигателя. Следователи еще не установили точную причину аварии. Они надеются поговорить с пострадавшим пилотом, когда это будет возможно.

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Как сообщал OBOZREVATEL ранее, на севере Италии разбился легкомоторный частный самолет. Все восемь человек, летевшие на его борту, погибли.