В Кабуле прогремел мощный взрыв, есть пострадавшие. Фото

В понедельник, 15 ноября, в столице Афганистана Кабуле прогремел взрыв. По предварительным данным, в результате инцидента ранения получили два человека.

Сайт Aamaj News со ссылкой на очевидцев сообщает, что взрыв произошел утром в районе Котэ Санги города Кабула. Причиной взрыва могла стать магнитная мина.

По словам местных жителей, взорвалась самодельная бомба. В результате происшествия число жертв неизвестно, сообщает National Post. Один из очевидцев взрыва Ахмад Муртаза рассказал, что все случилось в магазине. По его словам, находившееся рядом люди сразу же начали доставать пострадавших из помещения.

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Отмечается, что инцидент произошел через два дня после того, как магнитная бомба разрушила микроавтобус в западном Кабуле, убив и ранив несколько человек. Тогда ответственность за случившееся взяло на себя Исламское государство.

جزییات ابتدایی: شاهدان عینی به آماج می‌گویند که انفجار صبح امروز در "کوته‌سنگی" در حوزه‌ی پنجم، ناشی از ماین مقناطیسی بوده و در این رویداد دو تن زخم برداشته‌اند.



مسوولین امنیتی تاکنون در مورد تلفات دقیق رویداد به رسانه‌ها چیزی نگفته‌اند.#آماج_نیوز pic.twitter.com/eCgceY7rmy — Aamaj News (@aamajnews24) November 15, 2021

Как сообщал OBOZREVATEL, в субботу, 13 ноября, в столице Афганистана Кабуле прогремел взрыв в микроавтобусе, из-за которого погиб один человек. Инцидент произошел в районе Даште-Барчи на западе города, где в основном живут члены шиитской хазарейской общины, которые часто подвергались атакам боевиков, связанных с ИГИЛ.