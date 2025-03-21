В Израиле уволен глава Службы безопасности – что происходит

Правительство Израиля поддержало предложение премьер-министра Беньямина Нетаньяху и досрочно уволило Ронена Бара с должности главы Общей службы безопасности (Шин Бет) страны. Сам Ронен Бар на заседание правительства не явился, но передал госчиновникам письмо, в котором назвал свое увольнение незаконным и антидемократическим.

Видео дня

Уволенный начальник Шин Бет отметил, что отстранение его от должности вызвано расследованием, связанным с окружением Нетаньяху. В свою очередь премьер Нетаньяху на заседании правительства заявил, что "не доверяет" главе Шин Бет с 7 октября 2023 года.

"Потеря профессионального доверия к главе Шин Бет произошла после операционной неудачи 7 октября, была закреплена во время войны, и в частности в последние месяцы", – отметил премьер. Он также сослался на кадровые чистки в Армии обороны Израиля, "которые в ЦАХАЛ произошли после 7 октября, а в Шин Бет не состоялись".

Шин Бет является внутренней разведкой Израиля и играет одну из ключевых ролей в войне. Деятельность и членство этой организации является государственной тайной.

"Мои полномочия прекращают не из-за профессиональных соображений, а потому, что некоторые люди боятся правды. Это чревато объективностью и эффективностью расследования", – в свою очередь подчеркнул Бар.

Хотя оппозиция и поддержала главу Шин Бет, подавляющее большинство министров выступило в поддержку премьера. В частности, министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир отметил, что "Бар работал против правительства, мешал созданию Национальной гвардии и выступал против усиления условий для террористов в тюрьмах".

Министр иностранных дел Гидеон Саар добавил, что "остальные руководители силовых структур, ответственных за провал 7 октября, уже ушли, и нет никакого основания делать для Бара исключение".

В постановлении по увольнению указано, что Бар уйдет с поста до 20 апреля "или раньше, если будет назначен новый глава Общей службы безопасности".

Оппозиция пообещала вывести "тысячи людей" на протесты. И действительно, в Иерусалиме прошли демонстрации против отставки Бара. Но организаторы пытались объединить акции с протестами против возобновления боевых действий в секторе Газа. Потому митинги получились не многолюдными.

Как сообщал OBOZ.UA, напряженность между Нетаньяху и Баром возросла не с "7 октября", а в последние недели из-за расследования службой безопасности возможного лоббирования сотрудниками канцелярии премьера интересов Катара. Кроме того, Нетаньяху недавно устранил Бара и главу внешней разведки Моссад Давида Барнеа из переговорной группы, которая вела переговоры о прекращении огня и обмене заложниками из ХАМАС.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!