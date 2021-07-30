В Израиле родилась девочка с близнецом в животе. Фото

В Израиле родилась девочка с эмбрионом в своем животе. Такой случай, который называют "плодом внутри плода", очень редкий и случается примерно два раза на миллион беременностей.

Как пишет The Times of Israel, это произошло в медицинском центре Ассута, расположенном в городе Ашдод. Аномалию обнаружили на поздних сроках беременности (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Издание отмечает, что УЗИ и другие исследования показали увеличенный живот у девочки.

После рождения девочке сделали операцию, удалив два образования. Врачи допускают, что их могло быть больше, они еще будут проверять младенца. Также медики отметили, что речь идет о частично сформированном эмбрионе.

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Операция была успешной, девочка должна полностью выздороветь. Ее мать уже выписали из больницы.

По словам заведующего отделением неонатологии клиники Омера Глобуса, одна из теорий предполагает, что такие случаи возникают при формировании двойни. Однако впоследствии один из эмбрионов поглощает другого. При этом поглощенный плод частично продолжает развиваться.

Как сообщал OBOZREVATEL, подобный случай был зафиксирован в Чили несколько лет назад. Тогда эмбрион внутри новорожденного был размером 10 см.