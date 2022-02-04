В Израиле нашли детский позвонок, которому 1,5 млн лет: открытие может поменять историю

В Израиле, в долине реки Иордан обнаружили человеческий позвонок, которому 1,5 миллиона лет. Предположительно, это часть скелета кого-то из древних родственников людей, мигрировавших из Африки в Евразию.

Как сказано в исследовании ученых из Университета Бар-Илан, Академического колледжа Оно, Университета Талсы и Управления древностей Израиля, окаменелости позвонка было присвоено "имя" UB 10749. Находку обнаружили на месте археологических раскопок Убайдия в Израиле в 1966 году (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Ученые установили, что это позвонок, вероятно, мальчика в возрасте от 6 до 12 лет на момент смерти. Ребенок был высоким для своего возраста и мог бы достичь 6,5 футов (почти 2 м) в высоту, если бы выжил.

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"Неизвестно, как и почему он умер, но останки представляют собой самое раннее свидетельство существования древнего человека, обнаруженное в Израиле", – сказали исследователи.

Говоря о важности находки, археологи отметили, что различия в размерах между окаменелостью и другими подобными находками в Дманиси, другом месте раскопок в Грузии, позволяют предположить, что две разные популяции древних людей прибыли в Европу из Африки с разницей в несколько сотен тысяч лет. Об этом не было известно ранее.

Первая волна древней миграции в Грузию была примерно 1,8 миллиона лет назад, а вторая волна в Израиль, по всей видимости, 1,5 миллиона лет назад.

"Мы сообщаем о самых ранних останках крупнотелых гоминидов из левантийского коридора (узкая полоса между северо-западом и пустынями на юго-востоке, которая соединяет Африку с Евразией – Ред.)", – заявили специалисты.

По словам доктора Бараша из Университета Бар-Илан и его коллег-экспертов, древняя миграция людей из Африки в Евразию не была разовым событием, а происходила волнами с разницей в 200-300 тысяч лет.

При этом, ученые заявили, что люди в Убайдии были крупнее низкорослых гоминидов, живших в Грузии.

"Различия заключаются как в размере, так и в форме. Даже если это позвонок взрослого человека (а уровень окостенения детский), он все равно очень большой. По форме они выглядят иначе. В Дманиси более вытянутые и более круглые", – сказал Бараш.

Что касается того, почему эти две популяции покинули Африку, исследователи считают, что ключевым фактором был климат.

"Одним из основных вопросов, касающихся расселения людей из Африки, были экологические условия, которые могли способствовать расселению", – предположили ученые.

Согласно уже установленным ископаемым свидетельствам и исследованиям ДНК, эволюция человека началась в Африке около шести миллионов лет назад. Примерно в этот период древние люди начали мигрировать из Африки и распространяться по Евразии.

Другие находки из Убайдии включают редкую коллекцию каменных орудий и костей вымерших животных, в частности, саблезубых тигров, мамонтов и гигантских буйволов, а также животных, которых сегодня нет в Израиле, таких как бабуины, бородавочники, бегемоты, жирафы и ягуары.

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