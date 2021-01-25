В Израиле начали вакцинацию детей от COVID-19

В Израиле начали вакцинацию детей от коронавируса, а именно подростков в возрасте 16-18 лет.

Прививки старшеклассникам делают только при согласии родителей, передает "5 Канал". В стране рассчитывают, что вакцинация старшеклассников позволит школьникам вернуться к учебе и сдать выпускные экзамены.

Это должно позволить детям вовремя присоединиться к вступительной кампании летом.

"Я приехал сюда, чтобы вакцинироваться. Мы скоро вернемся в школу, и перед тем, как столкнуться с большим количеством учащихся, закрытыми классами и учителями, я хочу защититься. Если учитывать все за и против, связанные с вакцинацией, то "за" все же перевешивают все "против". Именно поэтому я решил вакцинироваться", – рассказал школьник Адам Спивак.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, врач-инфекционист, внештатный советник Министерства здравоохранения Ольга Голубовская считает, что украинцы боятся вакцинироваться против COVID-19 из-за недоверия к государственным институтам.