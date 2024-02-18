В Италии заявили, что Украина должна войти в состав НАТО, но по окончании войны

Украина станет членом Европейского Союза и НАТО. Однако она не может войти в Североатлантический альянс, пока находится в состоянии войны с Россией.

Об этом, как сообщает Reuters, заявил министр иностранных дел Италии Антонио Таяни на Мюнхенской конференции безопасности. Он отметил, что адресует свое сообщение президенту страны-оккупанта Владимиру Путину.

"Месидж России очень четкий: Украина вступит в Европейский Союз, а затем мы работаем над тем, чтобы Украина стала членом НАТО", – сказал Таяни.

Впрочем, по его словам, до завершения войны рассуждать об обретении Украиной членства в военном Альянсе слишком рано.

"Мы должны быть очень здравомыслящими и осторожными, поскольку участие полноправного члена НАТО в военном противостоянии с Россией может привести к Третьей мировой войне", – сказал итальянский министр.

Как сообщал OBOZ.UA, федеральный канцлер Германии Олаф Шольц уклонился от ответа на вопрос о перспективах Украины в НАТО, добавив при этом, что Запад не будет отправлять свои войска на фронт во избежание прямой конфронтации с РФ.

"По вопросам НАТО мы сформулировали четкие решения в Вильнюсе. Есть декларации о том, как мы будем этим заниматься, поэтому нет смысла углубляться в детали. Могу сказать, что мы очень искренне записали эти слова и серьезно относимся к этому", – сказал Шольц.

Ранее сообщалось, что Германия готовит новый пакет помощи для Украины более чем на миллиард евро. В него, в частности, войдут ракеты для IRIS-Т, системы Skynex и многое другое.