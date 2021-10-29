В Италии взрыв газа разнес жилой дом: есть погибшие и пострадавшие. Фото

В пятницу, 29 октября, в итальянской коммуне Пинероло произошла утечка и взрыв газа в трехэтажном многоквартирном доме. В результате был обрушен весь третий этаж здания, погибли два человека, еще двое серьезно пострадали.

Об этом сообщило издание la Repubblica. Взрыв произошел прямо с утра, а жильцы дома рассказывают, что за несколько часов к ним доносились сильные запахи газа.

"Я только успел проснуться, пил кофе, когда произошел взрыв. Повсюду завалы, это было ужасно", – поделился впечатлениями жилец дома, который отделался испугом и ушибами.

Видео дня

Прибывшие на место спасатели обнаружили в завалах обгоревшее тело хозяйки одной из квартир на третьем этаже - 84-летней Марии Розы Фиоре. Ее супруг, который находился рядом в тяжелом состоянии только накануне отметил свой 74-й день рождения. Он был экстренно госпитализирован с многочисленными травмами, но скончался от них уже спустя несколько часов.

Как указали журналисты издания Ansa, спасатели эвакуировали 25 человек, которые проживают в этом доме. Несколько дней назад пара молодоженов закончила ремонт на кухне и, вероятно, специалисты допустили ошибку при проведении газа в квартиру.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Киевской области семья из трех человек задохнулась от угарного газа. Трагическую участь хозяев разделил и домашний питомец.