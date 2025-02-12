В Италии во время рейда против сицилийской мафии арестовали 130 человек: какие обвинения им выдвинули

Итальянские правоохранители во время масштабной операции в Палермо и нескольких других регионах страны арестовали сразу 130 человек одного из самых влиятельных мафиозных кланов Италии. Кроме того, дополнительные ордера на арест были выданы на 33 подозреваемых, которые уже находятся в местах лишения свободы.

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Указанные 163 человека будут привлечены к ответственности за совершение серии преступлений, в т.ч. торговля наркотиками, покушение на убийство, вымогательство, незаконные азартные игры в интернете и незаконное владение огнестрельным оружием, сообщила итальянская полиция. В то же время в Reuters уточнили, что речь идет о мафиозной группировке "Ндрангета".

Как отметили правоохранители, главные обвинения "мафиозным семьям Палермо" касаются наркоторговли.

"Ндрангета" (это, кстати, на итальянском языке означает "доблесть") – организованная преступная группировка, базирующаяся в Калабрии, беднейшей провинции Италии. Считается одной из наиболее властных преступных организаций в мире, а исследовательский институт Eurispes оценивает ее годовые доходы в 30-50 млрд. евро.

Группировка осуществляет деятельность как в нелегальной сфере (торговля наркотиками, ядерными материалами, нелегальное движение капитала), так и в легальной (строительство, ресторанный бизнес, розничная торговля). Ндрангета, в отличие от других итальянских мафиозных кланов, тщательно избегает прямых столкновений с властью. Именно поэтому в 2000-х она стала глобальной организацией, сравнимой с международной корпорацией.

Как рассказывают правоохранители, мафиози Ндрангета используют современные технологии для ведения своего бизнеса. В частности, контрабандой передают в тюрьмы мобильные телефоны с заранее прошитыми программами шифрования, чтобы "заключенные боссы имели возможность управлять" мафией.

В то же время, итальянская мафия продолжает "активно привлекать молодежь".

"Такие "наставники" дают молодые конкретные указания, кого брать в пример, как обращаться с членами и главарями мафии и тому подобное", – говорят в полиции.

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони поздравила спецоперацию полиции, подчеркнув, что аресты нанесли "очень сильный удар" по мафии и дали четкий сигнал о том, что "борьба с мафией не прекращалась и не прекратится".

Как сообщал OBOZ.UA, украинский суд наложил арест на промышленную продукцию и сырье, принадлежавшие подсанкционному российскому миллиардеру. Стоимость активов была оценена более чем в 2,11 миллиарда гривен. Речь идет о бокситах и металлургическом глиноземе, принадлежащих швейцарской компании российского олигарха Дерипаски.

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