В Италии стюардессы разделись в знак протеста из-за ухудшения условий труда. Фото

В центре итальянской столицы Рим десятки бывших стюардесс авиакомпании Alitalia устроили акцию протеста против массовых увольнений. Перевозчик обанкротился, а компания ITA, которая заняла его место, взяла на работу только часть сотрудников.

Об этом пишет издание CNN. На опубликованном видео показано, что стюардессы выстроились в несколько рядов и снимали с себя одежду (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Видео дня

Сначала они поставили сумки на землю, потом одновременно начали снимать с себя пальто, форму и обувь. При этом стюардессы ничего не говорили – босиком и в нижнем белье они простояли несколько минут. А позже в один начали скандировать: "Мы – Alitalia!".

Акция была также организована против условий труда, которые предоставила новая авиакомпания – официальные представители профсоюзов заявили, что тем, кто остался, снизили зарплату, некоторые также потеряли трудовой стаж. Кроме того, стюардессам перестали заранее сообщать, где и когда они будут работать.

Руководители объединения также требуют от правительства страны продлить пособия по безработице на срок до пяти лет.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Италии люди вышли на протест из-за так называемых "паспортов здоровья" (Green Pass), которые свидетельствуют о вакцинации от коронавируса. С 15 октября в стране этот документ стал обязательным для всех сотрудников.