В Италии на нелегальной рэйв-вечеринке умер человек: ее участников уже пять дней не могут разогнать. Фото и видео

В итальянском городе Витербо на подпольной рейв-вечеринке (масштабная дискотека под электронную музыку) умер человек и зафиксировано два случая сексуального насилия. Правоохранители уже пять дней не могут разогнать участников мероприятия.

Об этом пишет Express. Издание подчеркивает, что жертвой стал 25-летний житель Лондона (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

Тело парня нашли в озере еще 16 августа. По словам очевидцев, он пошел купаться и не вернулся.

Рейв-вечеринку организовали через соцсети без разрешения властей в ночь с 13 на 14 августа. По некоторым данным, мероприятие собрало около пяти тысяч человек. Полиция оцепила место проведения и никого не пускает туда.

Как передает Il Messagero, в Министерстве внутренних дел пояснили, что правоохранители реагируют сдержанно, поскольку силовое вмешательство может нести риски для жизни людей.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что в апреле в Дубае арестовали группу девушек, которые позировали обнаженными на балконе отеля. Среди них оказалось 11 украинок.