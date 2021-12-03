В Италии мужчина пытался получить прививку от COVID-19 в силиконовую руку, но его разоблачили. Фото

В Биелле округа Пьемонт, Италия, 50-летний мужчина пришел на процедуру вакцинации против коронавируса с искусственной рукой из силикона. Он хотел обмануть врачей, получив свою дозу препарата против COVID-19 и "зеленый" пропуск, но при этом фактически избежать прививки.

Об этом рассказал руководитель Пьемонта Альберто Сирио у себя в Facebook. Только профессионализм и внимательность медиков помогла отличить грамотную и правдоподобную подделку.

"Бутафорная рука из силикона очень похожа на настоящую конечность человека, как на вид, так и на ощупь. Однако медработник, который проводил вакцинацию, заподозрил неладное и попросил пациента полностью обнажить руку. При этом он сообщил охране о произошедшем", – отметил политик.

Видео дня

Сирио добавил, что задержанный даже пытался подкупить медицинского работника и избежать наказания. Тем не менее сотрудник не поддался уговорам и теперь нарушитель будет отвечать в суде за попытку обойти постановления Минздрава.

"Все бы это было очень смешно и забавно, но учитывая сложившуюся ситуацию в нашей стране, подобный инцидент вовсе не вызывает улыбки. Желание граждан обойти вакцинацию сулят серьезными жертвами и неслыханными материальными затратами для государства", – подытожил политик.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, сложная пандемическая ситуация в Италии привела к одобрению со стороны властей страны вакцинации детей от пяти лет.