В Италии медиков начали прививать вакциной AstraZeneca вместо обещанной Pfizer

В столице Италии Риме медработников обещали вакцинировать от COVID-19 препаратом Pfizer, однако когда дело дошло до прививок, оказалось, что вакцинацию будут проводить AstraZeneca.

Медики недовольны таким поворотом событий, так как доказанная эффективность Pfizer составляет 90%, а у AstraZeneca – около 70%, пишет La Repubblica.

При этом некоторые пациенты отказываются от предлагаемого препарата, но большинство все же подписывают новое согласие и вакцинируются AstraZeneca. Медработники не уверены в качестве этого препарата, однако считают, что лучше такая прививка, чем вовсе никакой. Больше всего они возмущены тем, что их не предупредили заранее о замене Pfizer на AstraZeneca.

Причина этого в том, что вакцины Pfizer в Италии для всех не хватает. Согласно правилам, она, и препарат Moderna, предназначены для людей категории 80+. Те же, кто младше 55 лет и не имеют патологий, могут прививаться AstraZeneca.

Напомним, в англо-шведской фармацевтической компании AstraZeneca рассчитывают за 6-9 месяцев разработать вакцину против новых штаммов COVID-19, в частности, британского и южноафриканского.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Италии прививку от коронавируса можно сделать в заранее определенных больницах и клиниках. Также предусмотрены мобильные подразделения для тех, кто не может добраться до центров вакцинации.