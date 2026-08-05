В Италии лесные пожары уничтожили 70 тысяч гектаров территории: почти треть из них составляли заповедники

С начала летнего сезона лесные пожары в Италии уничтожили около 70 тысяч гектаров территории, что эквивалентно примерно 100 тысячам футбольных полей. Почти треть очагов возгорания пришлась на природоохранные территории, а масштабы стихии уже значительно превышают средние показатели последних десятилетий.

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Об этом сообщило агентство ANSA. Издание ссылается на отчет Всемирного фонда дикой природы (WWF).

Площадь выжженных территорий более чем вдвое превысила средние показатели

По данным WWF, этим летом площадь территорий, уничтоженных огнем, уже на 133% превысила средний показатель за последние 20 лет.

Особое беспокойство экологов вызывает то, что почти треть всех пожаров произошла в пределах природоохранных зон, где огонь нанес ущерб ценным экосистемам.

В WWF отмечают, что пожары наносят не только экономический ущерб, но и создают долгосрочные последствия для окружающей среды, уничтожая леса, места обитания животных и природные барьеры, которые помогают сдерживать изменение климата.

В других странах Европы ситуация еще сложнее

В отчете отмечается, что в этом году еще более масштабные пожары охватили другие страны Европы.

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Так, в Испании огонь уже уничтожил около 219 тысяч гектаров территории, а во Франции – более 91 тысячи гектаров. В результате стихийного бедствия погибли десятки людей, а более 300 тысяч жителей были вынуждены временно покинуть свои дома.

По результатам последних научных исследований, изменение климата, вызванное выбросами парниковых газов, сделало экстремальные погодные условия, способствовавшие возникновению этих пожаров, как минимум в два раза более вероятными во Франции и почти в 20 раз более вероятными в Испании.

Экологи призывают не ослаблять климатическую политику

В WWF призвали европейских политиков не ослаблять климатическое и природоохранное законодательство, а наоборот – усилить меры по защите окружающей среды.

Менеджер WWF ЕС по вопросам лесов Анке Шульмайстер-Ольденгове заявила, что Европа буквально "горит", в то время как политики продолжают спорить о смягчении экологических требований.

По её словам, каждый гектар сгоревшего леса, каждая эвакуированная община и каждая уничтоженная экосистема свидетельствуют, что изменение климата уже стало реальностью, а не угрозой будущего.

В фонде подчеркнули, что худшим ответом на нынешнюю ситуацию станет сворачивание политики, направленной на сокращение выбросов, повышение устойчивости природных экосистем и их восстановление.

Как сообщал OBOZ.UA, во Франции, Испании и ряде других стран Южной Европы продолжаются масштабные лесные пожары, которые уже привели к эвакуации десятков тысяч человек. Наиболее сложная ситуация сложилась на юго-западе Франции и в центральной Испании, где огонь уничтожил обширные площади лесов, а в Испании пожары уже унесли жизни десятков людей.

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