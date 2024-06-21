В Испании задержали преступную группу по подозрению в сексуальной эксплуатации украинок

В Испании была ликвидирована преступная группа, которая занималась торговлей людьми с целью их сексуальной эксплуатации. Ее жертвами стали гражданки Украины – их привлекали обещаниями оформить для них визы беженцев, предоставить финансовую поддержку и работу.

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Было установлено по меньшей мере 14 пострадавших, а обыски провели на пяти локациях. Об этом сообщили в Европейском полицейском управлении (Europol).

Национальная полиция Испании в сотрудничестве с Европолом задержала пятерых подозреваемых, в том числе и предполагаемого лидера группы. Это гражданин Испании, два гражданина России и двое украинцев.

Эта преступная группа действовала с 2020 года, своих жертв они в основном вербовали через социальные сети, представляясь менеджерами кадрового агентства. Пострадавших привлекали предложениями работы хостес и другого персонала, который встречает гостей. Торговцы людьми затем эксплуатировали женщин, преимущественно украинок, а также гражданок Беларуси в публичном доме в Эль-Эхидо (провинция Альмерия).

Жертв-украинок выбирали на основе их национальности и привозили в Испанию по туристическим визам, обещая законную работу в индустрии развлечений и туризма. Оказавшись в Испании, они получали указание подавать документы на временную защиту в связи с войной в Украине.

"После этого процесса жертвы получили вид на жительство в Испании. Молодым женщинам пообещали получение разрешения на работу, что сопровождается этой защитой. Однако их обманули подозреваемые", – сказано в сообщении.

Жертвы не получали никакого трудового договора, а затем их заставляли заниматься проституцией. Пострадавших разместили в трех домах, предоставленных одним лицом, управлявшим ночным клубом. Изолируя жертв от остального общества, торговцы людьми пытались минимизировать риск обнаружения полицией или побега женщин.

Отмечается, что преступная группа получила огромные незаконные доходы путем эксплуатации большого количества женщин.

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