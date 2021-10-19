В Испании шесть человек заняли музей Прадо и угрожают покончить с собой. Фото

Во вторник, 19 октября, в столице Испании, Мадриде, шесть человек заняли Национальный музей Прадо и угрожают покончить с собой, если правительство не ответит на их требования. Они называют себя "жертвами рапсового масла" – массового пищевого отравления, которое произошло в стране в 1981 году.

О необычной акции сообщило издание Reuters. Отмечается, что люди, которые заняли один из залов музея, развернули баннер, на котором написано, что с момента отравления прошло уже 40 лет, но никаких комментариев от правительства до сих пор нет. Участники мероприятия требуют встречи с премьер-министром Санчесом (чтобы посмотреть фото, доскрольте до конца страницы).

"Мы развернули баннер в память об этих 40 годах, когда мы были жертвами, больными и брошенными всеми правительствами", — сказал один из протестантов.

Видео дня

Кроме встречи с премьером, участники акции требуют деньги для покрытия медицинских расходов.

Массовое отравление из-за потребления загрязненного масла из семян рапса унесло жизни 5 тысяч человек и стало одним из крупнейших скандалов в мире. Из-за отравления 20 тысяч испанцев пострадали, получив неизлечимые заболеванияэ.

Пострадавшие создали ассоциацию "Мы все еще живы", которая и организовала это мероприятие.

"Через 6 часов после начала нашей акции мы начнем принимать таблетки", – предупредили участники мероприятия.

Однако, им не удалось осуществить угрозу, равно как и не удалось встретиться с премьер-министром. В настоящее время все шестеро протестантов задержаны испанскими правоохранителями и доставлены в отдел полиции.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Испании в реке Нервион в Бильбао появилась необычная скульптура - лицо тонущей девушки. Местные жители не на шутку испугались.