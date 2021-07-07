В Исландии работников перевели на экспериментальную четырехдневку – продуктивность труда значительно повысилась

В Исландии в рамках эксперимента работников перевели на четырехдневную рабочую неделю. Испытание, в ходе которого исландцам платили ту же сумму за меньшее время работы, проходило в период с 2015 по 2019 год.

Как сообщает BBC, эксперимент закончился с "ошеломляющим успехом". Производительность труда на большинстве рабочих мест улучшилась или осталась прежней.

В исследовании приняли участие более 2500 работников, что составляет около 1% трудоспособного населения Исландии. Среди них – дошкольные учреждения, офисы, поставщики социальных услуг и больницы. Многие перешли с 40-часовой рабочей недели на 35- или 36-часовую.

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Результаты заставили профсоюзы пересмотреть режим работы, и теперь 86% рабочей силы Исландии либо уже переведены на более короткий рабочий день за ту же оплату, либо получат на это право.

Работники сообщили, что меньше подвержены стрессу и риску "выгореть", а их здоровье и баланс между работой и личной жизнью улучшились. Также у них появилось больше времени, чтобы побыть с семьей, заниматься хобби и выполнять домашние дела.

"Исландская более короткая рабочая неделя говорит нам, что в наше время не только можно меньше работать, но и прогрессировать при этом", – сказал исследователь Гудмундур Харальдссон.

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