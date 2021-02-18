В Индонезии за отказ от вакцинации будут наказывать

Александр Деркач Пульмонология 15:10, 18.02.2021 Обновлено: 15:11, 18.02.2021

Много споров и сомнений в народе. Те хотят вакцинироваться, эти нет. Правительство Индонезии приняло решение, что прививка от COVID-19 является обязательной для всех жителей страны. За отказ от вакцинации будут наказывать. Каким образом, пока обсуждается. До конца 2021 года предполагается бесплатно вакцинировать 180 из 275 миллионов жителей. Уже подписаны договора на поставку необходимого количества вакцин с основными мировыми производителями, включая китайскую Cinovac. Программа стартовала, её запустил лично президент страны Джоко Видодо. Начав с себя. На сегодня уже вакцинировано 1.7 млн человек.

PS. Кстати, Байден, где наша вакцина?

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