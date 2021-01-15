В Индонезии нашли самый старый наскальный рисунок: ему более 45 тысяч лет

В Индонезии, на острове Сулавеси, археологи обнаружили самую древнюю из известных в мире наскальную живопись. На ней – изображение свиньи.

Как сообщает BBC, рисунок был найден в пещере Леанг Тедонгнге. Изображение дикой свиньи размером 136 см на 54 см было сделано около 45,5 тысяч лет назад темно-красным пигментом охры. Это самые ранние свидетельства заселения данного региона людьми.

Как отмечает научный журнал Science Advances, детали указывают на то, что изначально изображены были три свиньи и еще одно животное, которое невозможно определить с уверенностью.

Самый старый наскальный рисунок Science Advances

Один из авторов отчета, опубликованного в журнале, Максим Обер предположил, что изображение может быть намного старше, потому что использованное датирование относится только к кальциту, нанесенному поверх изображения.

"Люди, которые нанесли их (изображения. – Ред.), были современными, такими как мы, у них были возможности и инструменты, чтобы нарисовать все, что угодно", – заявил он.

Самый старый наскальный рисунок Science Advances

Напомним: ранее на этом же острове Сулавеси были найдены наскальные рисунки, которым около 44 тысяч лет. Археологи отмечают, что это, вероятно, первые изображения, на которых запечатлена сцена с участием сверхъестественных существ.

Как сообщал OBOZREVATEL, в джунглях Амазонки на территории Колумбии обнаружили десятки тысяч отлично сохранившихсянаскальных рисунков возрастом около 12 500 лет. Ученые назвали покрытый изображениями скальный массив протяженностью более 12 километров "Сикстинской капеллой древних".