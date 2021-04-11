В Индии заявили о четвертой волне COVID-19 и запретили экспорт ремдесивира

В Индии из-за ухудшения ситуации с коронавирусом (COVID-19) запретили экспорт лекарства ремдесивир.

Такое решение приняло правительство до улучшения ситуации с болезнью, передает Times of India.

"Экспорт инъекций ремдесивира и активных фармацевтических ингредиентов ремдесивира запрещается до тех пор, пока ситуация с COVID-19 в стране не улучшится", – говорится в заявлении индийских властей.

При этом на фоне роста спроса на ремдесивир в Индии предпринимюет меры по облегчению доступа больниц и пациентов к лекарству. Правительство поддерживант контакт с производителями данного препарата.

Добавим, что главный министр Дели Арвинд Кеджривал заявил, что в столице за 11 апреля зарегистрировали более 10 тысяч случаев заражения COVID-19. Он отметил, что последние 10-15 дней в городе наблюдается быстрый рост случаев заболевания коронавирусом и началась четвертая волна пандемии.

Министр призвал всех носить маски, включая людей, которые сделали вакцину против коронавируса, и соблюдать протоколы безопасности COVID-19.

"Пожалуйста, носите маски, даже если вы сделали вакцину. Случаи COVID-19 в Дели быстро выросли за 10-15 дней, и за последние 24 часа здесь было зарегистрировано 10 732 случая. Четвертая волна чрезвычайно опасна. Было наложено много ограничений, пожалуйста, соблюдайте их", – сказал Кеджривал.

Также министр добавил, что изоляция не является решением для замедления распространения случаев коронавируса. Однако изоляция будет введена в Дели только в том случае, если "больничная система рухнет" в городе.

"Пожалуйста, обращайтесь в больницу только тогда, когда в этом есть необходимость, иначе не хватит коек. Если не хватит больничных коек, возникнут проблемы. Если в больницах не будет нехватки коек, то в Дели не нужно будет вводить изоляцию", – подчеркнул чиновник.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Индии нашли новый штамм коронавируса с двойной мутацией.