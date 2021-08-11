В Индии оползень сошел на дорогу, есть погибшие, десятки людей оказались под завалами. Фото

В округе Киннаур штата Химачал-Прадеш на севере Индии произошел масштабный оползень, под завалами которого оказались десятки людей. Также два человека погибли от полученных камнями травм.

Об этом сообщает индийское издание NDTV. Трагическое происшествие произошло в 12:45 по местному времени, к вечеру спасателям удалось высвободить десять пленников завалов из песка и камня (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Власти округа предполагают, что под обломками погребены грузовик, правительственный автобус и несколько частных автомобилей. По имеющимся данным, в автобусе, который направлялся в Шимлу (столица штата), находилось 40 человек.

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Сейчас семеро человек находятся в больнице с травмами и повреждениями разной степени тяжести. Им оказывают помощь, врачи предварительно не комментируют их состояние и ожидают поступление новых пострадавших в результате оползня.

Спасательными работами занимаются бригады Индо-Тибетской пограничной полиции.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Японии оползень стал причиной гибели двух десятков человек. Стихийное бедствие произошло в июле после сильных дождей в префектуре Сидзуока.