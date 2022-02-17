В Индии на свадьбе погибли 13 человек: женщины и дети упали в колодец во время торжественной церемонии

В среду, 16 февраля, в индийском штате Уттар-Прадеш 13 гостей свадебной церемонии провалились в колодец и погибли. Все жертвы трагедии – женщины и дети, в торжественный момент они располагались на плите, закрывающей шахту.

Об этом сообщили в ВВС. Плита провалилась под весом гостей как раз в момент, когда новобрачным по индийской традиции наносили мазь из куркумы на лица как символ благосостояния.

На крики сбежались мужчины, которые пытались оказать помощь жертвам. Спасателям удалось извлечь из колодца двух человек, остальные 11 погибли, разбившись о каменное дно шахты.

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Поздней врачи констатировали смерть и двух пострадавших. Никакие реанимационные меры не смогли спасти людей.

Премьер-министр Нарендра Моди назвал эти смерти "душераздирающими", а также призвал власти штата оказать содействие и финансовую помощь семьям погибших.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Индии учитель грозился сброситься с моста в огромный резервуар с водой по причине низкой зарплаты.