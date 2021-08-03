В Хорватии бушуют масштабные лесные пожары, огонь приблизился к жилым домам. Фото и видео

В горах Хорватии вторые сутки продолжаются сильные пожары. Огонь охватил площадь около 800 гектаров.

Об этом пишут местные издания DalmacijaDanas и Jutarnji List. Горят леса в районе поселка Горни-Сегет, Задарском и Шибенско-Книнском уездах (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

В результате пожара сгорели маккии (заросли вечнозеленых жестколистных и колючих кустарников), а также оливковые рощи и сосновые леса.

Огонь приблизился к государственной автодороге и жилым домам. Но в связи с отсутствием угрозы эвакуация населения не потребовалась.

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Кроме того, утром 3 сентября частично восстановили движение на государственной дороге близ Трогира, закрытое с прошлой ночи по просьбе пожарных.

В общей сложности в тушении задействованы 34 машины с 124 пожарными, 25 военнослужащих и два самолета.

Как сообщал OBOZREVATEL, 2 августа в Турции продолжили тушить лесные пожары, вспыхнувшие пять дней назад. Спасатели борются с огнем в местах Манавгат, Мармарис, Милас и Бодрум.

Всего были эвакуированы несколько тысяч человек. В тушении пожаров участвовали не менее 13 самолетов, 45 вертолетов, беспилотников и 828 пожарных машин.

Также лесные пожары распространились по побережью Греции и итальянской Сицилии.