В Хорватии бушуют масштабные лесные пожары, огонь приблизился к жилым домам. Фото и видео
В горах Хорватии вторые сутки продолжаются сильные пожары. Огонь охватил площадь около 800 гектаров.
Об этом пишут местные издания DalmacijaDanas и Jutarnji List. Горят леса в районе поселка Горни-Сегет, Задарском и Шибенско-Книнском уездах (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).
В результате пожара сгорели маккии (заросли вечнозеленых жестколистных и колючих кустарников), а также оливковые рощи и сосновые леса.
Огонь приблизился к государственной автодороге и жилым домам. Но в связи с отсутствием угрозы эвакуация населения не потребовалась.
Кроме того, утром 3 сентября частично восстановили движение на государственной дороге близ Трогира, закрытое с прошлой ночи по просьбе пожарных.
В общей сложности в тушении задействованы 34 машины с 124 пожарными, 25 военнослужащих и два самолета.
Как сообщал OBOZREVATEL, 2 августа в Турции продолжили тушить лесные пожары, вспыхнувшие пять дней назад. Спасатели борются с огнем в местах Манавгат, Мармарис, Милас и Бодрум.
Всего были эвакуированы несколько тысяч человек. В тушении пожаров участвовали не менее 13 самолетов, 45 вертолетов, беспилотников и 828 пожарных машин.
Также лесные пожары распространились по побережью Греции и итальянской Сицилии.