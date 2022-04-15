В Хельсинки трамвай передал яркое 'послание' Путину. Фото

Цивилизованный западный мир продолжает оказывать Украине поддержку в ее войне с российскими оккупантами не только финансово и дипломатически, но и в бытовой среде. Так, на городских трамваях столицы Финляндии местные жители и беженцы из нашей страны заметили надписи, способные хотя бы на минутку поднять настроение.

Фото трамвая опубликовал журналист из Хельсинки Томас Энбуск у себя в Twitter. Он заметил, что это далеко не единственный водитель общественного транспорта, который придерживается подобного мнения.

На табло трамвая, где обычно высвечивается маршрут движения, мерцают слоганы: "Слава Украине" и "Путин – с*ка". Пассажиры подобную иронию воспринимают исключительно с одобрением.

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Напомним, что смелые грузинские активисты и вовсе "списали" Путина со счетов. В Тбилиси провели репетицию похорон президента РФ со всеми положенными атрибутами: катафалком, крестом и скелетом "покойного".

Как сообщал OBOZREVATEL, восковая фигура Владимира Путина в одном из музеев в Италии подверглась вандализму. Европейцев так ужаснули фотографии геноцида, который кремлевский старец устроил в Украине, что они решили поквитаться хотя бы с его вполне натуралистичной репликой.