В Греции экстренно сел пассажирский самолет Ryanair из-за сообщения о бомбе на борту

В Греции экстренно сел пассажирский самолет Ryanair. Это случилось из-за сообщения о бомбе на борту.

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Как сообщает i24news, рейс следовал из Польши в Грецию. В связи с сообщением о взрывоопасном предмете, в воздух были подняты греческие военные самолеты F-16 для сопровождения рейса, на борту которого находилось более 190 человек.

Ранее самолет сопровождали венгерские военные самолеты.

В итоге, Boeing 737, приземлился в изолированном месте в международном аэропорту Афин незадолго до 16:00 по Гринвичу. Он находился под инспекцией группы по обезвреживанию бомб .

Стоит отметить, что в 2021 году рейсу Ryanair по маршруту Афины-Вильнюс также было приказано приземлиться в воздушном пространстве Беларуси из-за угрозы взрыва бомбы, которая якобы поступила из Швейцарии.

А позже Беларусь обвинили в фабрикации отчета о бомбе для задержания Романа Протасевича, белорусского журналиста и антиправительственного активиста, снятого с рейса и арестованного после инцидента.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в международном аэропорту "Манас", который находится в столице Киргизии, все службы переведены на усиленный режим работы из-за сообщения о бомбе в самолете. На борту рейса Санкт-Петербург – Бишкек один из пассажиров заявил о заложенной взрывчатке.

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