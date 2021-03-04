В Германии закрывают счета пропагандистского Russia Today: Москва пригрозила ответом

В Германии банковский концерн "Commerzbank" решил с 31 мая 2021 года закрыть счета и прекратить финансовые операции информационных агентств Russia Today в Германии и Ruptly. Письменное уведомление об этом банк направил 26 февраля.

Такое заявление сделала представительница Министерства иностранных дел России Мария Захарова, передает "РИА Новости".

По словам Захаровой, банк не объяснил причину такого решения и решил разорвать сотрудничество с клиентами в одностороннем порядке. Кроме того, Russia Today отказали в сотрудничестве другие крупные немецкие и международные банки.

"Десятки крупных германских и международных банков, а также региональных финансовых учреждений, в которые обратились коллеги из Russia Today, уже ответили отказом в сотрудничестве – без какой-либо серьезной аргументации, вообще никаким образом не объясняя свои действия", – сказала представительница МИД РФ.

Захарова добавила, что в России не будут принимать ссылки на корпоративные правила финансовых учреждений, так как "это неправда". По ее словам, Германия уже не первый раз хочет "перекрыть кислород" российским журналистам.

Она анонсировала жесткие ответные меры в адрес немецких журналистов в России, если в Германии не будет обеспечена нормальная работа сотрудников СМИ РФ, и призвала Берлин "одуматься".

"Со всей серьезностью призываем Берлин одуматься, обеспечить нормальное функционирование указанных медиакомпаний, отменить любые рестриктивные (ограничительные – Ред.) меры, которые затрудняют работу средств массовой информации. В противном случае вынуждены будем принять жесткие ответные меры в отношении работающих в России немецких средств массовой информации. Искренне скажу: правда не хочется. Так давайте не будем создавать прецедент и повод", – заявила Захарова.

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