В Германии устроили безумные развлечения на Новый год: есть погибшие, в Берлине задержаны сотни человек.

В Германии в новогоднюю ночь от фейерверков погибли по меньшей мере пять человек, но это число может измениться, так как есть немало раненых, которые находятся в больницах ФРГ в тяжелых состояниях. А в Марцане сообщили о восьми "жертвах стрельбы" с серьезными травмами.

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Только в Берлине полиция заявила о 330 арестах за "использование пиротехники с нарушениями", сообщает Spiegel. Издание также цитирует городские власти Берлина, которые утверждают, что фейерверками были ранены 13 правоохранителей.

Нападения фейерверками и петардами на полицию фиксировались также в Гамбурге, Гельзенкирхене, Дрездене и в нескольких других городах. В Швебиш-Гмюнде в Баден-Вюртемберг трое полицейских получили легкие ранения после того, как рядом с ними разорвалась самодельная бомба.

Также в Гамбурге получил смертельные травмы из-за взрыва самодельной петарды 20-летний парень.

В Мюнхене из-за взрывов салютов ранения получили три ребенка, а в Ростоке из-за взрыва чужой петарды пострадал 10-летний мальчик. Она взорвалась прямо перед его лицом.

В Лейпциге примерно 150 молодых людей устроили "дуэли" – стреляли друг в друга пиротехникой. Также целились в автомобиле и трамваи.

Ранее правоохранителей атаковала фейерверками протестующая молодежь Грузии. Однако пророссийские власти "решили вопрос" очень просто – запретили сразу всем продажу пиротехники в стране.

Как сообщал OBOZ.UA, в городе Новый Орлеан в США автомобиль влетел в толпу в оживленном районе Бурбон-стрит во время празднования Нового года. В результате трагедии погибли по меньшей мере 12 человек, еще около 50 человек получили различные ранения. Мотивы нападающего неизвестны.