В Германии предупредили, что спецслужбы РФ начнут более агрессивно действовать в Европе

Томас Хальденванг, глава Федеральной службы по охране конституции Германии, выражает мнение о том, что спецслужбы России могут усилить свою агрессивность в Европе. Он также предполагает, что РФ может разрабатывать новые методы работы для своих спецслужб.

Видео дня

Об этом сообщает издание Deutsche Welle. Российские спецслужбы работают "классически", применяя все средства, которые известны в сфере шпионажа.

По мнению Томаса Хальденванга, в будущем Россия может усилить свою агрессивность и, вероятно, изменить методы работы своих спецслужб.

"К этому можно отнести деятельность офицеров спецслужб с фальшивыми паспортами, а также усиление хакерских атак вплоть до саботажа", — сказал Хальденванг

Он подчеркнул, что российские спецслужбы работают по "классическим" принципам, применяя все доступные средства, характерные для сферы шпионажа.

"Иногда с помощью тех методов, которые всем известны по фильмам. Российские спецслужбы прибегают к убийствам или похищению людей — будь то оппозиционеры или перебежчики. И тому есть много примеров. Это очень грубый стиль", — резюмировал глава службы.

Как сообщал OBOZREVATEL, Служба безопасности Украины задержала на Днепропетровщине агента ФСБ РФ, который шпионил за центрами подготовки Вооруженных сил Украины к контрнаступлению. Злоумышленнику грозит пожизненное заключение.