В Германии обвалился балкон с людьми, много пострадавших. Фото

В Германии в городе Хорн-Бад-Майнберг в земле Северный Рейн-Вестфалия в воскресенье, 27 июня, в многоквартирном доме обрушился балкон на втором этаже здания. В результате инцидента травмы получили девять человек, пятеро серьезно пострадали.

На балконе находилась группа людей возрастом от 21 до 24 лет, сообщает RedaktionsNetzwerk Deutschland. Внезапно под их ногами провалился деревянный пол.

Пострадавшие упали сначала на балкон первого этажа, а потом долетели до земли. Четыре человека оказались под завалами, утром их доставали спасатели. Для этого чрезвычайникам пришлось разрубить упавшие конструкции.

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Потерпевших госпитализировали в больницу, по данным полиции, жизнь одного из тяжело травмированных под угрозой.

На месте происшествия работали 70 пожарных, причины произошедшего устанавливают правоохранители.

Как сообщал OBOZREVATEL, в городе Вюрцбург (земля Бавария, Германия) в пятницу, 25 июня, вооруженный ножом мужчина напал на людей на улице. В результате по меньшей мере трое человек погибло, ранения получили еще шестеро.