В Германии обвалился балкон с людьми, много пострадавших. Фото

София Закревская
София Закревская
Мир
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В Германии обвалился балкон с людьми, много пострадавших. Фото

В Германии в городе Хорн-Бад-Майнберг в земле Северный Рейн-Вестфалия в воскресенье, 27 июня, в многоквартирном доме обрушился балкон на втором этаже здания. В результате инцидента травмы получили девять человек, пятеро серьезно пострадали.

На балконе находилась группа людей возрастом от 21 до 24 лет, сообщает RedaktionsNetzwerk Deutschland. Внезапно под их ногами провалился деревянный пол.

В Германии рухнул балкон с людьми.

Пострадавшие упали сначала на балкон первого этажа, а потом долетели до земли. Четыре человека оказались под завалами, утром их доставали спасатели. Для этого чрезвычайникам пришлось разрубить упавшие конструкции.

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Потерпевших госпитализировали в больницу, по данным полиции, жизнь одного из тяжело травмированных под угрозой.

На месте происшествия работали 70 пожарных, причины произошедшего устанавливают правоохранители.

Как сообщал OBOZREVATEL, в городе Вюрцбург (земля Бавария, Германия) в пятницу, 25 июня, вооруженный ножом мужчина напал на людей на улице. В результате по меньшей мере трое человек погибло, ранения получили еще шестеро.

Германия