В Германии мужчина 4,5 месяца собирал 17-метровый пазл, но ему не хватило одной детали. Видео

В Германии мужчина в течение 4,5 месяца собирал один из самых гигантских пазлов в мире, состоявший из 54 тысяч деталей, но не смог собрать до конца – оказалось, что в наборе не хватает ровно одной детали.

Как пишет Daily Mail, известный в Германии любитель головоломок, 52-летний Петер Шуберт купил 17-метровый пазл от компании Grafika, который считался крупнейшим в мире на момент начала производства. Он назывался "Путешествие вокруг искусства".

Петер, профессиональный слесарь, занимающийся декорированием и строительством дома, увлекается пазлами уже 17 лет.

По его словам, однажды он увидел большую коробку в магазине с около 20 тысячами пазлов и решил собрать их. "Я до сих пор слышу смех продавщицы, которая радовалась, что у нее освободилось место на полке", – рассказал мужчина.

С тех пор Петер поставил несколько рекордов и получил прозвище Король Головоломок. Пазл от Grafika стал самым сложным в его "карьере". В рабочие дни он складывал его по 4-5 часов, а в выходные – по 14-15.

Но когда мужчина почти сложил пазл, то с ужасом понял, что ему не хватает всего одной детали. Шуберт обыскал весь дом и даже проверил пылесос, посчитав, что тот случайно мог затянуть пропажу. Но поиски не принесли результатов.

В итоге Петер Шуберт решил напрямую обратиться к представителям компании Grafika. Он подал запрос на недостающую деталь и теперь с нетерпением ждет ее, чтобы завершить монументальную работу.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее головоломка, по условиям которой требуется за 20 секунд отыскать карандаш, озадачила пользователей сети. Ее автор – провайдер дистанционного обучения Oxbridge.