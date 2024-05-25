В Германии будут изучать украинский язык как второй иностранный: каких школ это касается

В землях Гессена, Германия, федеральные власти решили ввести в школах украинский язык в качестве второго иностранного языка изучения. Это пока еще проект, который стартует в следующем учебном году, однако по его итогам изучение украинского языка могут и оставить на значительно больший срок.

В министерстве образования Гессена заявили, что это делается, "учитывая около 20 тысяч школьников из Украины", а также "из-за 300 украинских учителей, которые сейчас преподают" в местных школах. Изучение украинского предлагается не только украинцам, но и всем ученикам Гессена.

"Мы не должны уставать поддерживать Украину. Мы хотим предложить молодежи и учителям из Украины более привлекательные образовательные и карьерные перспективы на основе их индивидуальных талантов, в том числе для восстановления собственной страны, а также послать четкий сигнал солидарности в трудные времена", – заявил местный министр культуры Армин Шварц.

Министр по дебюрократизации Гессена Манфред Пенц добавил, что это "не только знак солидарности с Украиной, но и вклад в сохранение идентичности и культуры Украины".

"Мы изначально знали, что борьба за свободу в Украине будет долгой. Но мы не хотим отрезать украинских беженцев от родины. Напротив, мы хотим построить мост, чтобы они могли вернуться в Украину", – отметил он.

В свою очередь, посол Украины в Германии Алексей Макеев добавил, что решение власти Гессена должно стать хорошим примером как для других земель в Германии, так и для всех других стран.

По данным властей ФРГ, в настоящее время в Германии находится более миллиона граждан Украины, въехавших в страну с начала полномасштабного вторжения России в Украину.

Как сообщал OBOZ.UA, Германия может остановить государственную помощь для украинских мужчин, военнообязанных на родине. С таким призывом выступил чиновник немецкого региона Бавария.

Также мы писали, что украинские беженцы, которые не проявляют заинтересованности в трудоустройстве в Германии, могут лишить финансовой поддержки от государства. Таким образом, власти страны хотят не только снизить бюджетные расходы, но и способствовать скорейшей интеграции беженцев в общество.

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