В Финляндии построят завод взрывчатых веществ для снарядов: когда планируется открытие

В восточном финском городе Пори будет построен завод по производству тротиловых взрывчатых веществ, необходимых в производстве боеприпасов. Предприятие общей стоимостью 200 млн евро построит финский производитель взрывчатки Forcit, причем запуск производства ожидается уже в 2028 году.

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Об этом сообщил министр обороны Финляндии Антти Хяккинен. По его словам, новый завод станет вторым по объемам производства взрывчатки заводом в ЕС. Минобороны Финляндии уже заключает долгосрочные (до 2037 года включительно) соглашения по закупке продукции будущего предприятия.

Однако подавляющее большинство производимого тротила (TNT, то есть тринитротолуол – OBOZ.UA) пойдет на экспорт, сообщил господин Хяккинен. Он подчеркнул, что в настоящее время в ЕС, кроме концерна в Польше и небольшого завода в Сербии, тротил никто не производит – а спрос есть и он растет.

"Это важный проект поставок безопасности и проект национальной безопасности Финляндии. Однако это справедливо и для всего западного мира и НАТО. Благодаря этому проекту значение Финляндии в производстве западной оборонной техники поднимется на новый уровень", – сказал министр.

Господин Хяккинен особо подчеркнул, что новое предприятие будет "способствовать продолжению долгосрочной поддержки Украины".

"Россия готовится в Украине к затяжной войне на истощение, а у западных стран уже трудности с производством достаточного количества боеприпасов. Спрос на главное сырье для артиллерийских снарядов, а именно на тротиловую взрывчатку, во всем мире вырос в несколько раз. Он останется на высоком уровне и в будущем", – сказал финский чиновник.

Как сообщал OBOZ.UA, хотя Польша давно сотрудничает с Украиной в вопросе производства оружия и боеприпасов, обычно это не разглашается из соображений безопасности. Однако недавно стало известно, что в рамках такого сотрудничества на территории Польши был построен новый завод украинского оборонно-промышленного комплекса.

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