В Финляндии кандидатом в президенты стал спикер парламента Юсси Халла-ахо. Известно, что политик донатил на ВСУ и даже заказывал у украинской армии надпись на снаряде, который был использован против российских оккупантов.

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О том, что Халла-ахо будет баллотироваться в президенты от политической партии "Истинные финны", сообщило издание Yle. Отмечается, что в своей речи политик раскритиковал финские СМИ за желание "видеть во главе страны левое правительство" и призвал избавиться от зависимости от Китая.

Политик отметил, что "Истинные финны" подвергаются критике по многим вопросам, в том числе за то, что их политика играет на руку президенту России Владимиру Путину.

По его мнению, СМИ также неоднократно внушали людям, что иммиграция – это хорошо, и заставляли поддерживать климатическую политику, которая вредит финнам, но не влияет на изменение климата.

Отметим, что в январе 2023 года Юсси Халла-ахо заказал через украинский сервис SignMyRocket надпись на артиллерийском снаряде. О покупке он сообщил на своей странице в Facebook. Пост стал своеобразным ответом политика на развернувшуюся в газете Helsingin Sanomat дискуссию, насколько далеко может зайти демонизация врага.

"Если в сложившейся ситуации убийство российских солдат – правильно и необходимо, также все, что способствует этому, является правильным и необходимым", – заявил тогда Халла-ахо.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– в июне 2023 года офицер Службы тыла Сил обороны Финляндии получил награду от главнокомандующего Вооруженных сил Украины Валерия Залужного. Он был награжден нагрудным знаком "За содействие армии";

– россияне начали активно продавать свои дачи в Финляндии. Объявления стали массово появляться после анонса ужесточения правил въезда в страну для российских владельцев недвижимости;

– глава МИД Финляндии Элина Валтонен сказала, что Украина должна сама решать, когда она будет готова к возможным переговорам со страной-агрессором Россией об окончании войны. Ни одно другое государства не должно оказывать давление на Киев в этом вопросе.

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