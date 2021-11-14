Парламенты европейских стран требуют введения санкций против авиакомпаний, причастных к перевозке мигрантов в Беларусь, и трибунала над Лукашенко.

Главы международных комитетов парламентов Европы обратились к главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляен, председателю Европейского Совета Шарлю Мишелю и генсекретарю НАТО Йенсу Столтенбергу с требованиями по разрешению ситуации миграционного кризиса на границах Беларуси и ЕС, а также наказанию виновных.

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1. Призыв ввести санкции в отношении всех аэропортов Беларуси, запретить полеты над Беларусью, ввести санкции в отношении всех международных авиакомпаний, нарушающих этот запрет. Кроме того, если авиакомпании третьих стран продолжат перевозить мигрантов в Беларусь, ЕС и его партнеры должны наложить санкции на эти авиакомпании.

2. Призыв к союзникам и западным партнерам принять меры, чтобы предотвратить гибридную агрессию Лукашенко и расследовать, в какой степени третьи страны вовлечены в поддержание противоправной деятельности режима Лукашенко.

3. Призыв к расследованию ситуации и планов Лукашенко по дестабилизации ситуации в Европе и гибридной агрессии против ЕС.

4. Призыв начать международный судебный процесс против Лукашенко и его режима за массовые преступления против Белоруссии. Также парламентарии призвали рассмотреть вопрос о передаче дела Беларуси в Международный суд ООН