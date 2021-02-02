В Европе ввели темно-красные зоны COVID-19: новые рекомендации по передвижению

Совет Евросоюза (ЕС) 1 февраля обновил советы по организации поездок во время пандемии для предотвращения распространения коронавируса.

К уже существующим красной, оранжевой, зеленой и серой зонам COVID-19 добавилась новая – темно-красная. Об этом сказано в сообщении на сайте Совета ЕС.

Темно-красным цветом на еженедельной карте Европейского центра профилактики и контроля заболеваний будут окрашены те области, где коронавирус, включая новые его штаммы, распространяется очень быстро. К ним относятся те районы, где за 14 дней в совокупности поступает 500 и более сообщений о новых случаях COVID-19 на 100 000 населения.

Отныне государства-члены ЕС должны препятствовать второстепенным путешествиям в красных и темно-красных зон, при этом не ограничивая остальные необходимые поездки.

Лица, приезжающие из темно-красных зон, должны сдавать тест на коронавирус до прибытия, а также пройти карантин или самоизоляцию.

По состоянию на вторник, 2 февраля, коронавирусом в Украине и мире заразилось около 103,9 млн человек. За прошедший день обнаружили 392 565 новых инфицированных. Всего от болезни умерло более 2,2 млн пациентов.

В то же время выздоровели – 75,7 млн. Больше всего больных COVID-19 вчера зафиксировали в США – 125 тыс., Бразилии – 25 тыс. и Испании – 25 тыс.

Как сообщал OBOZREVATEL, глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебреесус заявил, что пандемию коронавируса можно контролировать даже с мутациями.