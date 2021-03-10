В Европе резко выросло количество новых больных COVID-19

За минувшие сутки, 9 марта, коронавирусом в Европе заразились 139 287 человек, что на 44 152 больше, чем за день до этого.

Об этом свидетельствуют данные онлайн-счетчика Worldometers. Скончались в европейских странах еще 3 254 пациента.

Больше всего больных зафиксировали во Франции – 23,3 тыс., Италии – 19,7 тыс., Чехии – 10,4 тыс., Польше – 9,9 тыс., и Германии – 6,8 тыс. Украина оказалась на 14-м месте в рейтинге с 3,2 тыс. новых больных коронавирусом.

С начала пандемии в Европе COVID-19 подтвердили у 35,3 млн человек, скончались всего 841 тыс. зараженных, выздоровели 24,9 млн больных.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Германии обнаружили новую мутацию коронавируса B.1.525, которая образовалась из-за сочетания "британского" и "южноафриканского" штаммов. О ней заявляли также в Дании, Италии, Нигерии, Канаде, Великобритании и США.