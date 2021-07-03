В ЕС полностью запретили пластиковую посуду и пакеты: как наследует Украина

В странах Европейского Союза с субботы, 3 июля, из продажи должна исчезнуть одноразовая пластиковая продукция. В силу вступает соответствующая директива, которая была принята в 2019 году.

Об этом сообщает DW. Эта директива устанавливает строгие ограничения на продажу одноразовых ложек, вилок, ножей, тарелок, соломинок для питья, ватных палочек, палочек для размешивания и держания надувных шариков.

Запрет также касается одноразовых контейнеров для пищи и для напитков, изготовленных из пенопласта и посуды из пластмассы на биологической основе или биоразлагаемого пластика.

Предпринимателей обязали переходить на альтернативы из перерабатывающих материалов – стекла и металла. В то же время, странам позволили распродать всю одноразовую продукцию, которая осталась на складах. О каких объемах идет речь, не уточняется.

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Отметим, о запрете в Евросоюзе договорились в 2019 году. Страны имели два года, чтобы ввести его в свое национальное законодательство.

Напомним: в начале июня депутаты Верховной Рады Украины приняли предложенный президентом Владимиром Зеленским законопроект об ограничении оборота пластиковых пакетов. Речь идет о запрете распространения в объектах розничной торговли, общественного питания и услуг сверхтонких пластиковых пакетов, тонких пластиковых пакетов, оксоразлагающихся пластиковых пакетов.

Запрет должен заработать через шесть месяцев после того, как закон будет официально опубликован. Ограничения не будут действовать на пакеты размером 225х345х450 мм, которые используются для мяса, рыбы и продуктов из них, а также сыпучих продуктов, для которых пакет является первичной упаковкой.

Однако и они уйдут в прошлое уже с 1 января 2023 года. Тогда в Украине полностью должны перейти на сумки, бумажные и биоразлагаемые пакеты.

Как сообщал OBOZREVATEL, в декабря 2020 года парламентский комитет по вопросам экологической политики и природопользования поддержал законопроект, который предусматривает наказание за распространение пластиковых пакетов.