В Египте произошло ДТП с автобусом: в МИД уточнили данные о пострадавших украинцах. Фото

В Египте произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пассажирского автобуса. В результате аварии пострадало более 40 человек, среди них есть одна гражданка Украины.

Видео дня

Пострадавших с места ДТП доставили в больницу для оказания необходимой помощи. Об этом сообщает издание Сairo24.

Дорожно-транспортное происшествие произошло возле города Рас-Судр на территории административного округа Южный Синай.

В отдел спасательных операций Управления безопасности Синая поступило сообщение от полиции об аварии с автобусом.

Пассажирский транспорт перевернулся и вылетел за пределы проезжей части. Машины скорой помощи немедленно выдвинулись к месту ДТП, чтобы доставить пострадавших в больницу для оказания необходимой помощи.

На данный момент причины аварии выясняются. Подробной информации о состоянии пострадавших нет.

"Установлено, что пострадал 31 турист из России и Украины, три – из Казахстана, три – из Азербайджана и четыре – из Египта. Они были переведены в больницу для оказания помощи, о случившемся составлен необходимый протокол, а также были приняты необходимые меры", – говорится в сообщении.

В пресс-службе Министерства иностранных дел Украины рассказали, что среди пострадавших есть одна гражданка Украины 1984 года рождения.

"41 человек получил травмы, среди которых и гражданка Украины 1984 года рождения. Все пострадавшие доставлены в городскую больницу Рас-Седра. Консулы уточняют информацию о состоянии пострадавшей украинки", – сказали в ведомстве в комментарии украинским СМИ.

Погибших вследствие ДТП нет.

"Обстоятельства инцидента выясняются. Дело находится на контроле посольства Украины в Арабской Республике Египет", – сказали в МИД.

Напомним, в Одесской области в результате ДТП два человека погибли, а еще двое были травмированы. По информации OBOZ.UA, среди погибших – депутат Киевского городского совета Сергей Мамоян.

Как сообщал OBOZ.UA, в Святошинском районе Киева водитель Audi, который, по информации следствия, находился за рулем пьяным, во время комендантского часа протаранил припаркованную машину военного. В результате ДТП пострадали два человека.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!