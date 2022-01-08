В ДТП с пассажирским автобусом в Египте погибло 16 человек, еще 18 пострадали. Фото

В субботу, 8 января, в Египте произошло дорожно-транспортное происшествие с участием микроавтобуса и большого пассажирского автобуса. В результате аварии погибло 16 человек, еще по крайней мере 18 пассажиров получили травмы.

Происшествие случилось на трассе между городами Тор и Суэц на юге Синайского полуострова. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Египта в Twitter (Чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

По информации ведомства, на место происшествия было направлено не менее 13 автомобилей скорой помощи. Пострадавшие в результате ДТП были оперативно доставлены в больницы на юге Синайского полуострова.

Видео дня

В свою очередь информационное агентство Al Jazeera Egypt в Twitter опубликовало фото с последствиями дорожно-транспортного происшествия. На месте аварии кроме медиков также работает много спасателей. Кроме того, спецтехника помогает бороться с последствиями смертельного ДТП.

مصرع وإصابة عدد من المواطنين في حادث تصادم بين "ميكروباص" و"أتوبيس" على طريق "الطور - نفق الشهيد أحمد حمدي" بمحافظة #جنوب_سيناء pic.twitter.com/9Anu3zHOkI — الجزيرة مصر (@AJA_Egypt) January 8, 2022

В настоящее время правоохранители выясняют все обстоятельства и причины произошедшего.

Как сообщал OBOZREVATEL, на шоссе Струма в Болгарии в конце ноября 2021 попал в аварию пассажирский автобус – он влетел в ограждение, после чего загорелся. В результате погибло 45 человек, в том числе дети, семь пострадали.

Напомним, в Турции произошло дорожно-транспортное происшествие с пассажирским автобусом, в результате которого погибло два человека. Кроме того 24 пассажира получили травмы, двое из них находятся в тяжелом состоянии.