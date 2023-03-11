В Дании сказали, когда Украине ждать первые танки Leopard 1

Минобороны Дании готово отправить Украине первую партию танков Leopard 1 в качестве военной помощи уже в течение ближайших месяцев. Вообще, сроки целиком зависят только от скорости ремонта, который проводит немецкий завод FFG.

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Об этом рассказал глава датского правительства Троэльс Лунд Поульсен, передает "Европейская правда". Он подчеркнул, что для его страны это большая честь – поддерживать украинскую нацию в борьбе за свое свободное будущее.

"Я прибыл с визитом на предприятие FFG, чтобы лично удостовериться, как готовится подготовка наших танков для передачи солдатам Украины. Теперь я вижу, что работы проводятся оперативно, поэтому еще весной первая партия отправится к нашим партнерам", – заметил чиновник.

Отметим, что вместе с Нидерландами и Германией Дания отправит в Украину не только боевые машины Leopard 1A5, но и комплектующие к ним.

Как сообщал OBOZREVATEL, по данным индийской прессы, Пакистан намеревается передать Украине 44 танка Т-80 в обмен на помощь Запада, также пакистанские власти уже продают украинской армии боеприпасы. Это вызвало истерику в Кремле, там хотят помешать передаче танков и остановить поставки снарядов.

Также Украина получит еще две зенитные ракетные установки NASAMS, необходимые для защиты нашей страны от ракетных атак страны-агрессора РФ. Системы ПВО предоставит Норвегия в сотрудничестве с США.

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