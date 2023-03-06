В Черное море через Босфор вошел российский подсанкционный корабль с военным грузом – СМИ

В Черное море через турецкий пролив Босфор вошел российский корабль Sparta IV, который находится под санкциями. Он был загружен в сирийском городе Тартус, где расположена военно-морская база страны-агрессора.

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Об этом в понедельник, 6 марта, сообщило издание Naval News. Как отмечается, грузовое судно направляется в Новороссийск.

По версии издания, на борту корабля может быть военное оборудование.

"Свежая партия военной техники, похоже, проскользнула в Черное море для доставки на российскую базу. Российское правительственное судно Sparta IV прошло через Босфор в темное время суток", – говорится в сообщении.

Как отмечается, пролив Босфор, проходящий через Стамбул и являющийся суверенными водами Турции, закрыт для военных кораблей из-за войны в Украине. Вместо этого Россия использует вспомогательные и торговые суда для перевозки военных грузов через проливы.

"Naval News получили доказательства того, что этот корабль перевозит военную технику и/или другое военное снаряжение. Ожидается, что она разгрузится в Новороссийске, базе, активно участвовавшей в вторжении в Украину", – отметило издание.

Sparta IV – один из четырех кораблей, принадлежащих компании "СК "Юг", российской судоходной компании, занимающейся перевозкой военной техники. Компания и судно попали под санкции США.

Ранее российские СМИ сообщали, что судно прибыло в сирийский Тартус с гуманитарной помощью. Это произошло после землетрясения 6 февраля. Помощь была доставлена ​​в транспортных контейнерах на палубе.

Военный эксперт, автор блога Bosphorus Observer Йорук Ишик на своем аккаунте в Twitter опубликовал соответствующие кадры корабля.

"Судно Sparta IV под российским флагом, принадлежащее ООО "СК Юг" и находящееся под санкциями, прошло через Босфор в сторону Черного моря из Тартуса в Новороссийск с военным грузом. Гражданское судно только по названию", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL, Россия увеличила количество ракетоносителей в Черном море. Сейчас там находятся 4 корабля, которые вместе могут нести до 24 "Калибров".

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