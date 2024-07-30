В Чехии заговорили о создании Легиона с украинскими добровольцами: что известно

Чехия изучает опыт Польши по созданию Украинского легиона – подразделения добровольцев, готовых пройти обучение и вступить в ряды Сил обороны, чтобы защищать Украину от российских оккупантов. В Легион могли бы вступить не только граждане Украины, но и чехи с украинскими корнями.

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Об этом сказала министр обороны Чехии Яна Чернохова в интервью телеканалу ČT 24. Еще до начала полномасштабного вторжения России на территории Чехии проживало много украинцев, отметила глава ведомства.

"Украинская громада, проживающая на территории Чешской Республики, является большой независимо от волны, которая пришла в результате войны. Мы хотим продолжать тренировать украинских солдат, так почему бы не тренировать, возможно, граждан Чехии, которые называют свою национальность украинской, и не сформировать из них какое-то подразделение", – заявила Чернохова.

Она подчеркнула, что, как и в Польше, привлечение людей к такому подразделению должно быть исключительно добровольным.

"Пока действует временная защита, у нас нет правового инструмента, чтобы выдворить этих людей и отправить их обратно в Украину", – добавила министр.

Позже представитель чешского оборонного ведомства Карел Чапек уточнил, что Прага оценивает идею Польши с практической и юридической точки зрения. Дело в том, что создание в Польше добровольческого легиона с возможным участием иностранцев предусмотрено Соглашением о гарантиях безопасности с Украиной.

В документе есть пункт, что Варшава по просьбе Украины "будет поощрять граждан возвращаться в службу в ВСУ". В то же время, соглашение с Чехией такой формулировки не содержит.

Как сообщал OBOZ.UA, глава МИД Польши Радослав Сикорский ранее рассказал, что для участия в Украинском легионе уже записалось несколько тысяч человек. По его словам, Варшава займется обучением и экипировкой добровольцев, а затем они будут "предоставлены Украине" как подразделение с правом возвращения в Польшу после прохождения ротации.

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