В Чехии обвинили Россию в кампании против избрания Петра Павела на пост президента

В Министерстве иностранных дел Чехии заявили, что российские пропагандисты, вероятно, стоят за кампанией против избранного президента государства Петра Павела. Это было сделано для того, чтобы помешать избранию политика на этот пост.

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Так, в четверг, 9 февраля, на сайте чешского МИД опубликовали анализ дезинформационных и манипулятивных нарративов во время выборов президента, которые состоялись в январе 2023 года. Как выяснилось, больше всего нападок было именно на Павела, а также на его основного конкурента Андрея Бабиша.

Как отмечается, перед вторым туром выборов в сети распространилось видео, на котором Павел якобы говорит, что Чехия должна вступить в войну с Россией. Ведомство выяснило, что эти кадры были смонтированы и отредактированы. На самом деле политик с таким призывом никогда не выступал.

Впервые кадры было загружены в сеть через Telegram-канал "neČT24", который является новым аккаунтом российского пропагандистского издания Sputnik. Оно находится под санкциями Европейского союза.

"Можно сделать вывод, что дезинформационная деятельность иностранной державы, направленная на нанесение ущерба одному из кандидатов, была зафиксирована в рамках президентских выборов в Чехии в 2023 году", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL, новый президент Чехии Петр Павел, который примет присягу 9 марта, призвал западные государства не ставить никаких ограничений на военную помощь Украине в противостоянии агрессии России. Он считает, что Киев должен получить от партнеров все виды оружия.

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