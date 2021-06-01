В Чехии мужчину приговорили к 20 годам тюрьмы за участие в 'ЛНР'

В Праге (Чехия) суд приговорил к 20 годам тюремного заключения Мартина Кантора за участие в боевых действиях на Донбассе в составе террористов "ЛНР". 32-летнего чеха признали виновным в совершении террористического акта и участии в террористической группе.

Как пишет Novinky, судебный приговор был вынесен заочно. Кантор покинул Чехию и его местонахождение неизвестно. При этом отмечается, что приговор не окончательный.

"Хотя суд не увидел некоторых доказательств, сначала заявленных обвинением, вина подсудимого была доказана вне всяких разумных сомнений", – заявил судья Ян Шотт.

Сообщается, что в 2015 году Кантор отправился самолетом в Ростов-на-Дону, а от туда на Донбасс. Иностранец прошел подготовку и стал снайпером в рядах "ЛНР". Согласно приговору, он дослужился до "сержанта" и принимал участие в боевых действиях.

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"Как член разведывательно-диверсионной группы он лично устанавливал мины и гранатометы в районе линии разграничения", – подчеркнул прокурор Мартин Били.

В ходе судебного процесса было установлено, что, еще находясь в Чехии, Кантор говорил, что хочет отправиться в Украину воевать на стороне террористов. Знакомый чеха также сказал, что поддерживал с ним связь до 2016 года. Затем он якобы получил по электронной почте сообщение о том, что Кантор мертв, но подтвердить это не удалось.

Как сообщал OBOZREVATEL, бразильца Рафаэля Маркуса Лусварги, который воевал в рядах боевиков "ДНР", засудили к 13 годам тюремного заключения.