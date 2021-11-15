В Буркина-Фасо в результате нападения боевиков погибли десятки людей

В результате нападения повстанцев, связанных с "Аль-Каидой" и "Исламским государством", в Буркина-Фасо погибло 20 человек. В правительстве страны сообщили, что 19 из них были военными полицейскими, и один погибший – гражданское лицо.

Министр безопасности Буркина-Фасо Максим Коне сообщил, что нападение произошло в северном регионе, где страна граничит с тремя государствами и сражается с исламистскими боевиками. Об этом пишет Reuters.

По местному телевидению Коне рассказал, что на месте нападения было обнаружено 22 выживших. Примечательно, что нападение на пост военной полиции произошло через два дня после другого нападения. Тогда 7 полицейских были убиты недалеко от границы с Нигером и Мали.

Видео дня

Сообщается, что группировки повстанцев, связанных с "Исламским государством" и "Аль-Каидой", действуют в районе трех границ, где несколько стран, включая Францию, Чад, Нигер, Мали и Буркина-Фасо, разместили сотни военнослужащих.

Информацию о нападении подтвердили и вооруженные силы Буркина-Фасо, отметил, что "отряд жандармерии стал объектом террористического нападения". Однако ни о каких деталях и подробностях происшествия не уточнялось.

Как сообщал OBOZREVATEL, в октябре повстанцы-джихадисты, связанные с "Аль-Каидой" и "Исламским государством" напали на военных Буркина-Фасо в районе города Йиргу в центрально-северной провинции Санматенга. Тогда было убито 14 солдат.

Также два в начале лета этого года на севере Буркина-Фасо произошел теракт, в результате которого были убиты по меньшей мере 138 мирных жителей. Эта атака стала наиболее смертоносной с 2015 года.

В конце лета исламские экстремисты устроили засаду на колонну военных Буркина-Фасо. Тогда в происшествии погибли 30 мирных жителей и 17 солдат.

Противостояние с экстремистами в Буркина-Фасо всего за два года привело к перемещению более 1,14 миллиона человек, в то время как бедная засушливая страна также принимает около 20 тыс. беженцев из соседнего Мали, которые ищут защиты от террористических атак.