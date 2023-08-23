В Брюсселе в День флага Украины развернули 30-метровый сине-желтый флаг и спели песню "Ой у лузі червона калина". Видео
В столице Бельгии Брюсселе 23 августа провели патриотическую акцию, посвященную Дню Государственного флага Украины. Патриоты развернули на площади большой 30-метровый сине-желтый флаг.
Соответствующее видео снял корреспондент "Радио Свобода". Активисты также спели гимн нашей страны и песню "Ой у лузі червона калина" (чтобы посмотреть ролик, доскролльте страницу до конца).
Акция состоялась под стенами Европейского парламента на на Люксембургской площади. Некоторые участники были в вышиванках, некоторые использовали в своей одежде цвета нашего флага.
Патриоты также выкрикивали лозунги "Слава Україні", "Слава нації", "Україна понад усе".
Напомним: День украинского флага начали праздновать на государственном уровне в 2004 году. В 2009-м основали ежегодную официальную церемонию поднятия флага 23 августа по всей стране. Об истории этого праздника можно почитать по ссылке.
Как писал OBOZREVATEL, утром 23 августа, в День Государственного флага Украины, президент Владимир Зеленский принял участие в торжественной церемонии поднятия сине-желтого флага в Киеве. Символично, что на нем оставили свои подписи наши защитники из разных уголков страны.
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