В Британии во время раскопок обнаружили древнеримскую фигурку из дерева, которая сохранилась чудом. Фото

На раскопках при строительстве в Великобритании сети высокоскоростных железных дорог HS2 в Бакингемшире была найдена деревянная римская статуэтка. Фигурку вытащили из болотистого участка земли.

Как рассказал The Guardian, фигурка высотой 67 см, и она вырезана из цельного куска дерева. Археологи заявили, что ее сохранность "невероятная", учитывая ее возраст и материал, из которого она сделана.

"Недостаток кислорода в земле помог предотвратить гниение на протяжении многих веков", – объяснил старший научный советник Historic England Джим Уильямс.

Он же отметил, что предметы такой давности редко "доживают" до наших дней.

Видео дня

Уильямс обратил внимание на исполнение фигурки и указал, что та сделана превосходно. Изображенный на ней человек одет в тунику собранную на талии, у него четко очерчены ноги.

С осени 2018 года более 1000 археологов работали как минимум на 60 отдельных участках строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали HS2 между Лондоном и Бирмингемом. Эксперты говорят, что проект – это уникальная возможность пролить свет на насчитывающую 10 тысяч лет историю.

Археологические исследования данного участка дороги являются обязательным условием проекта HS2 и финансируются в рамках общего бюджета.

Известно, что частью современной Великобритании ранее управляли римляне. Римская империя влияла на политический и социальный и экономический строй данной территории с 43 по 410 г. н.э. Под управление Рима попали почти всю Англия и Уэльс и на короткий период южная Шотландия.

По словам историков, в этот период на завоеванных территориях римляне внедрили улучшенное сельское хозяйство, городское планирование, промышленное производство и познакомили бриттов с архитектурой, искусстовом.

Как сообщал OBOZREVATEL, в графстве Нортгеемптоншир, были найдены развалины древнего римского города.