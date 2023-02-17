В Британии суд вынес приговор охраннику посольства в Берлине, годами шпионившему на Россию

Работник посольства Великобритании в Берлине оказался шпионом РФ. Он приговорен к 13 годам тюрьмы.

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Об этом сообщило издание News Sky. Российский агент заявил, что не хотел причинить вред намеренно.

58-летний мужчина по имени Дэвид Баллантайн Смит признал свою вину в соответствии с Законом о государственной тайне 1911 и 1920 годов.

Суд принял решение приговорить шпиона к 13 годам и двум месяцам лишения свободы. При этом осужденный может отбыть срок как в Германии, так и в Великобритании.

Как заявил судья Уолл, который вел это дело, Дэвид Баллантайн Смит смог собрать "значительное количество материалов", чтобы "нанести ущерб британским интересам", и предоставил эту информацию "враждебной силе".

"Ваша работа заключалась в том, чтобы обеспечить безопасность посольства и безопасности его сотрудников. Это было наиболее очевидным нарушением доверия, оказанного вам", — сказал судья во время вынесения приговора по телевидению.

Как говорится в источнике, шпион делал снимки документов, брал видеозаписи с камер наблюдения и передавал их в пользование Российской Федерации. Среди прочего, была передана личная переписка послов с тогдашним премьер-министром Борисом Джонсоном.

Как отметили в суде, такой поступок осужденного мог нанести ущерб международным торговым переговорам Великобритании. Немаловажным является и тот факт, что это произошло в период вторжения России в Украину.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– В Германии задержали двойного шпиона Карстена Л., который мог передавать России данные о ситуации в Украине. Следователи считают, что его могли шантажировать.

– Служба разведки и безопасности Словении совместно с Национальным бюро расследований обнаружила и арестовала иностранных граждан, занимавшихся шпионажем в пользу России. Они работали под вымышленными именами.

– В Литве задержан шпион, которого завербовали спецслужбы Беларуси. Мужчина по имени Мантас Даниэлиш имеет литовское гражданство. Он интересовался базами данных своих соотечественников и теперь подозревается в шпионаже в пользу Беларуси.

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